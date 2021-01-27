Лед таит опасность. Учения водных спасателей и МЧС

Лед таит опасность. С начала года в республике уже 18 жертв водной стихии. В Гомельской области, в том числе в Мозырском районе обстановка стабильна. МЧС и работники спасательной станции всегда находятся в режиме боеготовности.

Мужчина идет по льду, внезапно он проваливается в реку. Крики о помощи услышали прохожие и сразу же сообщили об этом в службу спасения. Спустя минуты на место пребывают работники МЧС. С помощью спецсредств пострадавшего вытаскивают на берег, его осматривает медработник. К счастью, все закончилось хорошо. К счастью, это были учения, а не реальная ситуация. Если человек провалится под лед на середине Припяти, шансов спасти немного, счет идет на секунды. Сколько времени человек сможет продержаться, ведь сильное речное течение способно унести на дно. После работников МЧС ту же самую ситуацию отработали работники спасательной станции. К слову, тренировочные погружения водолазов здесь проходят ежедневно. Максимальная глубина Припяти на подконтрольной территории может достигать до 8 метров, в лучшем случае видимость до полуметра. Условия учений экстримальные. Такого рода тренировки помогают держаться в тонусе. Ведь постоянно работают в режиме боеготовности.

Не так давно в Мозыре на затоне под лед провалился рыбак. Повезло, что рядом оказался смельчак, который с помощью палки достал мужчину из воды. Есть определенные правила поведения на льду, чтобы максимально себя обезопасить.

По замерам работников станции, сейчас толщина льда на реке в черте города около 10 сантиметров. Но есть много промоин, в частности возле старого моста. Неустойчивая погода, перепады температуры, осадки в виде мокрого снега и дождя негативно сказываются на толщине льда, поэтому лучше не рисковать.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ