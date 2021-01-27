Проиндексирован размер семейного капитала: в этом году он составляет 23 тысячи 737 рублей 5 копеек

С 1 января 2021 года размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год, рассчитываемого Национальным статистическим комитетом. Индекс потребительских цен за 2020 год в сравнении с 2019 годом составил 105,5%. Соответственно размер семейного капитала увеличивается до 23 тысячи 737 рублей 5 копеек. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Семейный капитал предоставляется в размере, действующем на дату рождения, в случае усыновления (удочерения) — на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. При появлении в семье третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2020 года семейный капитал назначался в размере Br22 тысячи 500 белорусских рублей.