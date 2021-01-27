В кинотеатре «Мир» продолжаются дни документального кино

С 21 января по 3 февраля в Мозырском кинотеатре «Мир» проходят Дни документального кино, приуроченные к 100-летию со дня рождения народных писателей. Зрителям предлагают посмотреть документальные фильмы о жизни и творчестве известных белорусских писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Просмотр проходит в малом зале. С 28 января по 3 февраля сеанс состоится в 12:00. Телефон для справок 23-39-05. Принимаются коллективные заявки от образовательных учреждений.