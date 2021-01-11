С 1 января 2021 года в Беларуси выходить на охоту могут даже 16-летние граждане

С 1 января 2021 года охотником в Беларуси можно стать уже с 16 лет. При этом до 18 лет охотиться придется без оружия, используя лишь капканы и ловушки (кроме петель), собак и ловчих птиц. На охоте разрешено применять без ограничений охотничьи ножи, бинокли, сигнальные средства, средства коммуникации и связи, подсадных животных, чучела, профили, манки, приманки и другие средства, чтобы подманивать зверей. Упразднена карточка учета нарушений к государственному удостоверению на право охоты. А регистрационные бумаги на охотничьих собак и ловчих птиц исключены из перечня документов, которые охотник обязан иметь при себе на охоте. Срок действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия увеличится до 5 лет (ранее – 3 года). Также до 5 лет вырастет срок действия медсправки для получения и продления этого разрешения (ранее – 1 год). Охотничьи хозяйства должны будут выделять в качестве общедоступных угодий для охоты не менее 30 % своей территории. А все путевки на охоту обяжут продавать через интернет.