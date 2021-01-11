Белорусы будут по-новому платить за уборку подъезда и техобслуживание лифта

Сейчас плата за техобслуживание лифта, уборку подъездов и прочих вспомогательных помещений жилого дома и электричество на освещение и работу оборудования в таких помещениях (кроме лифта) начисляется по количеству зарегистрированных в квартире человек. А с 1 сентября начислять плату за техобслуживание лифта намерены исходя из общей площади квартиры. Чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта. С 1 сентября также по новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов), а также за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта). За эти услуги, как и за техобслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, как сейчас.