Поваленные деревья, разбитые машины и отсутствие света. Последствия снегопада 8-го января

Такого снегопада давно не знали здешние края. За 12 часов, с 9 вечера 7 до 9 утра 8 января, выпало 15 мм осадков, больше декадной нормы. Максимальная высота снежного покрова 8 января составляла 22 сантиметра на 9 утра. Снегопад шел без перерыва практически суток и оказался сильнее сил и средств, брошенных на его ликвидацию. Первые отключения электричества в районе начались около двух часов ночи 8 –го. К утру обесточенными оказалось уже 46 деревень. Задействованы были 10 специализированного бригад электросетей, 6 – Мозырского района и 4 из Чечерска и Наровли. Для восстановления электроснабжения молочно-товарных ферм, котельных и населенных пунктов было задействовано 4 передвижных электростанции. Для ликвидации последствий работало 12 единиц спецтехники, включая снегоболотоход. Объем работ был внушительный. К обеду 9 января все электроснабжение в районе было восстановлено. А в это время в городе шла уборка снега. Его убирали, а он все падал. Заметал улицы и дороги и даже валил деревья. Причем и на припаркованные машины. По информации МЧС, спасатели 12 раз выезжали помогать убирать коммунальным службам поваленные деревья. По информации метеослужб, снег на Гомельщине возобновится, во второй половине недели. А к выходным значительно похолодает, ожидается до минус 25 градусов