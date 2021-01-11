Новогодние и рождественские малыши. Поздравление в роддоме от Епископа Леонида

Сегодня в Мозырский родильный дом приехал Епископ Туровский и Мозырский Леонид, чтобы поздравить женщин, которые стали мамами в волшебную рождественскую ночь.

Мозырянка Елена Кацапова стала мамой впервые. Произошло это в рождественскую ночь. На свет появился ее первенец. С именем еще не определились, в процессе. Но главное, малыш здоров. Его рождение в мозырском роддоме Елена называет счастливой случайностью, планировалось, что роды пройдут в Гомеле.

Всего в День рождения Христа в мозырском роддоме на свет появились трое малышей, все три – мальчишки. Поздравить их мамочек приехал Епископ Туровский и Мозырский Леонид. Вместе с самыми добрыми пожеланиями и подарками Владыка акцентировал на том, что материнство – это как большое счастье, так и большая ответственность. Александра Зубехина в эту рождественскую ночь стала мамой второй раз. Теперь у нее полный комплект, помимо дочки, есть и сыночек. Уже и имя выбрали.

Этим трем малышам повезло родиться в один из главных православных праздников. Это хороший знак, уверены и мамочки, и персонал роддома, и священнослужители. Что касается новогодней ночи, то в после боя курантов и до 8 утра на свет появились две девочки и один мальчик.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ