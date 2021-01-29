Проект «Мобильный почтальон» стал доступен в Мозырском районе

Что лежит в сумке почтальона? Конечно же, газеты и журналы. Но на дворе 21 век, век информационных технологий… Поэтому руководители «Белпочты» добавили своим коллегам в огромные сумки еще одну маленькую деталь – мобильный датчик. Теперь пожилые люди могут подолгу не стоять в очередях, жители отдельных деревень — не наверстывать километры до ближайших отделяй связи, да и всем нуждающимся не обязательно идти на почту. К ним приедет почтальон и поможет сделать это с помощью гаджета всего в несколько кликов. Спектр услуг обширный: оформление квитанций и почтовых отправлений, прием платежей и выплата почтовых денежных переводов, пенсий и пособий, оплата коммунальных услуг и реализация товаров повседневного спроса. Все в онлайн-режиме сразу же поступает в базу данных, а принятые от человека деньги — на счет.

К слову, мозыряне с радостью оценили новшества и удобства проекта «Белпочты». Сейчас в распоряжении почтальонов города и района 81 гаджет. В ближайшее время количество устройств пополнится, а функций станет еще больше.

Заказать услугу «Мобильного почтальона» достаточно просто. Нужно всего лишь позвонить в отделение почтовой связи по вашему месту жительства и сказать адрес, на который приедет специалист.

Ирина Высоцкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ