Диалоговая площадка. «Преодоление негативных социальных явлений: предупреждение алкогольной и наркотической зависимости»

На базе Центральной городской поликлиники состоялась диалоговая площадка на тему «Преодоление негативных социальных явлений : предупреждение алкогольной и наркотической зависимости». Пьянство и алкоголизм – это явления, имеющие различные аспекты: экономические, социальные, психологические, медицинские, демографические. Поэтому проблему обсудили с разных позиций. Пути решения предложили представители силового блока, социальных служб, педагоги и, конечно, медики, озвучившие официальные цифры статистики относительно находящихся на учете пациентов. Профилактика таких негативных явлений, как алкоголизм и наркозависимость, должна быть разноплановой. Это не только врачебная и социальная помощь, но и, например, трудоустройство. Все обозначенные на диалоговой площадке проблемные вопросы будут вынесены к обсуждению на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в г.Минске в феврале 2021г.