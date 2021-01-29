Итоги социально-экономического развития района за прошлый год и планы на ближайшие 11 месяцев обсудили на заседании Мозырского райисполкома

Итоги социально-экономического развития района за прошлый год и планы на ближайшие 11 месяцев обсудили сегодня на расширенном заседании Мозырского райисполкома. Второй вопрос на повестке дня – итоги исполнения бюджета за 2020-й год.

Расширенное заседание Мозырского райисполкома сегодня началось с приятного момента: председатель Елена Павлечко вручила Орден матери мозырянке Наталье Ясьминской, а также поздравила с заслуженной наградой руководителя и коллектив городского телеканала, который по итогам прошлого года стал лучшим в Гомельской области.

Первый вопрос, который вынесли на обсуждение – итоги социально-экономического развития Мозырщины за 2020-й год. Прямые иностранные инвестиции и объемы инновационной продукции, расширение рынков сбыта и показатели по экспорту товаров, ввод жилья, розничный товарооборот, трудоустройства и энергосбережение. Цифры, данные и аналитика, от которых зависят настоящее и будущее района, достаток мозырян. На каждом пункте докладчики остановились подробно.

Пандемия 2020-го сказалась на многих отраслях: год был действительно очень сложным для всех и каждого в частности. Мозырянам удалось справиться с ключевым показателем по прямым иностранным инвестициям на чистой основе, а также с рядом заданий. Строители за год сдали 60,6 тысяч квадратов жилья. 152 многодетные семьи стали обладателями собственной жилплощади. В районе появилось 45 новых организаций. С плюсом сработала отрасль сельского хозяйства. «Не дотянули» в розничном товарообороте и сфере общепита, по экспортным показателям, количеству трудоустроенных. На нынешнем заседании также обсудили исполнение бюджета Мозырского района за прошлый год и озвучили планы на текущий: приоритетные задачи на 2021-й – продолжение технического перевооружения и реализация инвестиционных проектов валообразующими предприятиями, улучшение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, усиление позиций на действующих рынках сбыта и освоение новых.