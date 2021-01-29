Новость, которую мы ждали! Сбор для Назара Бобеха закрыт!

Маленький мозырянин, история которого тронула сердца тысяч людей, получил возможность лечиться в одной из лучших клиник мира!

Эту новость, без сомнения, можно назвать лучшей прошедшую неделю. Горящий сбор для пятилетнего мозырянина Назара Бобеха удалось закрыть в невероятно короткие сроки! Мощнейшая сила социальных сетей, средств массовой информации, блогеров, медийных личностей, фондов и организаций дала этот потрясающий результат: в строке «всего собрано» появилась сумма 332 024 евро! В строке «осталось собрать» — теперь 0! И для семьи Назара, а также всех, кто переживал, помогал, поддерживал, болел – это самый счастливый ноль! У маленького мальчика со страшным диагнозом «нейробластома» появился реальный шанс на жизнь! Вместе с мамой он отправится в Испанию, в одну из лучших мировых клиник, где, мы очень в это верим, обязательно вылечится! Семья Бобех благодарит каждого причастного сбора. Каждого доброго волшебника, в которых так верит пятилетний Назар!