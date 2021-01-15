Пожарный извещатель, выведенный на фасад жилого дома, помог обнаружить пожар и спасти 91-летнюю пенсионерку. Произошло это вчера в деревне Мелешковичи.

14 января в 19-14 в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома и сарая в деревне Мелешковичи по ул. Победы. В результате пожара огонь уничтожил деревянный сарай и кровлю деревянного дома. Пострадавших нет. Рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также поджог. После ликвидации ЧС техника отправилась на базу, часть сотрудников остались для выяснения причин происшествия. Около 22 часов работник МЧС услышал, как на соседнем доме сработал выведенный на фасад пожарный извещатель, подойдя поближе, увидел задымление. Он сразу же сообщил об этом на пульт центра оперативного управления. К месту вызова была направлена пожарная техника. При проведении разведки спасатели на полу возле печи в жилой комнате обнаружили хозяйку, пенсионерку 1929 года рождения. Ее вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. После осмотра женщина от госпитализации отказалась, ее состояние было удовлетворительным. Причиной задымления стала преждевременно закрытая дымовая заслонка печи.