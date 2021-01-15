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Рубрика: Новости

Мозырские пограничники задержали нарушителя государственной границы

15 января 2021, 20:47

13 января на участке пограничной заставы «Подгалье» Мозырского погранотряда в н.п. Медведное за нарушение государственной границы из Украины в Республику Беларусь задержан гражданин Украины 1967 года рождения. Он пояснил, что хотел перейти в Беларусь с целью дальнейшего трудоустройства. Нарушитель государственной границы привлечен к административной ответственности, после гражданин Украины был депортирован из Беларуси в установленном порядке. Теперь ему 2 года запрещен въезд на территорию нашего государства.

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