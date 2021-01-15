Мозырские пограничники задержали нарушителя государственной границы

13 января на участке пограничной заставы «Подгалье» Мозырского погранотряда в н.п. Медведное за нарушение государственной границы из Украины в Республику Беларусь задержан гражданин Украины 1967 года рождения. Он пояснил, что хотел перейти в Беларусь с целью дальнейшего трудоустройства. Нарушитель государственной границы привлечен к административной ответственности, после гражданин Украины был депортирован из Беларуси в установленном порядке. Теперь ему 2 года запрещен въезд на территорию нашего государства.