Госстандарт назвал победителей конкурса лучших товаров Беларуси в 2020 году. Среди них и «Мозырские молочные продукты»

Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2020 года признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики. Конкурс проводится в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов», «Услуги населению», «Новинка года», «Лучший в отрасли». Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 22 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса. Диплома в номинации «Стабильное качество» удостоены 42 организации, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. В их числе «Мозырские молочные продукты» и Калинковичский молочный комбинат. Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.