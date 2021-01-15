Датчики контроля скорости будут работать на участках трасс М8 и М10 в Гомельской области

С 15 по 28 января системы установят на 30-м км автодороги «Подъезд к Гомелю от М10». Они будут контролировать ситуацию в двух направлениях. В УГАИ напомнили, что на этом участке водители легкового транспорта должны двигаться со скоростью 90 км/ч, грузового — 70 км/ч. Также с 17 по 30 января мобильный датчик контроля скорости будет работать в двух направлениях на 83-м км автодороги М10 граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин. Скоростной режим здесь также 90 км/ч для легковых авто, 70 км/ч — для грузовых. Под особым контролем окажется и участок на 334-м км автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины с 18 по 31 января. На данном участке водителям всех транспортных средств необходимо двигаться со скоростью 60 км/ч. Госавтоинспекторы напоминают водителям: необходимо соблюдать безопасный скоростной режим.

Ориентируйтесь на погодные условия, состояние проезжей части и время суток.