Михаил Финберг поздравил мозырян с Днем освобождения города

Национальный академический концертный оркестр Беларуси подготовил творческий подарок жителям Мозыря. Заслуженный коллектив 14 января презентовал программу, посвященную 77-й годовщине освобождения Мозырского края от немецко-фашистских захватчиков.

14 января в концертном зале Городского Дворца культуры – полный аншлаг. Поздравить Мозырь с 77-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков приехали маэстро Михаил Финберг и Национальный академический концертный оркестр Беларуси, которым он руководит долгие годы.

С городом над Припятью маэстро Финберга связывает не только тесное культурное общение (Национальный академический оркестр – частый гость мозырских концертных площадок). Здесь он родился и вырос, здесь жили его родители. В школе №7 Михаил Яковлевич получил начальное образование. А позже был удостоен звания «Почетный гражданин Мозыря».

Концертная программа, представленная мозырянам, оказалась яркой и насыщенной: прозвучали произведения на музыку Игоря Лученка, Виктора Резникова, Раймонда Паулса и других известных композиторов. На сцене ГДК блистали солисты оркестра – заслуженная артистка страны Наталья Тамело, Евгений Цимбалист, Татьяна Глазунова, Александр Соловьев. По достоинству мозыряне смогли оценить и обновленное техническое оснащение концертного зала – современные звук, свет, главный сценический экран.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ