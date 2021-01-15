Крещение в условиях пандемии. Как освятить воду и где сделают крещенские проруби?

Крещение Господне, или Богоявление отмечается в ночь с 18 на 19 января. В понедельник в храмах Мозырщины будет совершаться особая литургия: она длиннее, чем в обычные дни. День 18 января в русской православной церкви называется Крещенским сочельником. Именно в сочельник начинают освящать воду, приходить за которой можно уже с полудня.

В этом году нас ждут настоящие Крещенские сильные морозы. В связи с этим духовенство рекомендует верующим, приезжая в храм, сразу с собой брать емкость с водой. Это позволит избежать очередей и столпотворения.

А вот окунуться в купель можно будет возле спасательной станции в парке культуры и отдыха «Победа» 1 января с 19.30 до 23.00 и 19 января с 10.00 до 21.00. Мероприятие пройдёт под контролем специалистов ОСВОДа и скорой помощи. Купель будет организована и на гребной базе в Новиках.