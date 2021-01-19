На пожаре в Мозыре спасено шесть человек, из них двое детей

18 января в 17-29 на пульт центра поступило сообщение – пожар в одной из многоэтажек по ул. Ульяновская. Когда спасатели прибыли к месту тревожного вызова, из окна квартиры, расположенной на первом этаже, клубами шел дым. Работники МЧС из соседних квартир спасли 6 человек, из них 2 детей. К счастью, люди не пострадали. В результате пожара уничтожено имущество в жилой комнате и на балконе. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.