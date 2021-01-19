Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут

проводиться боевые стрельбы: с 19 по 29 января с 9 утра до 21 вечера на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). 28 января с 9 утра до 20 часов вечера на стрельбище «Прудок» (район населенных пунктов: Прудок, Слобода, Костюковичи). В целях избежание несчастных случаев, население просят не приближаться к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.