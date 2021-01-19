Крещение Господне. Торжественная служба в Свято-Михайловском кафедральном соборе, освящение воды и вечернее окунания в купели

Сегодня православные верующие празднуют Крещение Господне или Богоявление. Торжественная служба в главном кафедральном соборе Мозыря прошла накануне, в Крещенский сочельник. А после традиционно освятили воду.

Крещенские морозы. За последние годы мозыряне забыли, что такое минус 20. Но 2021 напомнил. Обжигающий холод, сугробы снега, соответствующее зимнее крещенское настроение. Чувство радости, одухотворенности у тех, кто в сочельник пришел на торжественную службу в главный мозырский храм.

Крещение Господне – двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Духовенство в праздник облачено в белые ризы. А главная особенность богослужения – это освящение воды. Вода, освященная в сочельник, называется богоявленской. Считается, что она обладает целебной силой. После торжественной службы священнослужители крестным ходом отправились к главной городской купели, которая расположена на территории спасательной станции. Несмотря на крепкий мороз, здесь уже собрались десятки мозырян, желающих окунуться. Опытные купальщики говорят, сильный мороз только на руку. Из-за низкой температуры воздуха, речная вода кажется теплой. Главное, дойти до проруби. Окунувшихся в Припяти встречали волонтеры Красного креста, горячим крепким чаем с печеньем. Купель была открыта до полуночи. По словам работников спасательной станции, в этот крещенский сочельник окунулись порядка двухсот желающих. Для сравнения, в прошлом году их было около тысячи. Судя по всему, мозыряне отвыкли от настоящих крещенских морозов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ