Крещение на гребной базе. Позитивное окунание

На гребной базе к Крещению готовятся тщательно. Сооружают мостики, вырубают купель, иордань. Знают, народ будет. И мозыряне, в свою очередь, не подводят. Поток желающих окунуться не иссякает. На гребную базу многие приезжают из года в год. Считают, тут по-особенному ощущается дух христианского праздника и идет особый заряд бодрости на весь год. Небольшая моральная установка, а у многих и серьезная разминка, и вот оно, погружение. Как и положено, перекрестившись и три раза в прорубь с головой. Говорят, ощущения непередаваемые. Холода нет, не чувствуется, а вот бодрости и энергии, хоть отбавляй. Александру Андреевичу 74. По ходу, ледяная вода зарядила мужчину не только силой, но и изрядной порцией оптимизма. Все окунались весело и с задором. Даже целыми компаниями. И для многих это – добрая традиция. Не обходилось и без крещенского фото. Позировали, долго выбирали ракурсы. Минус 15 уже не страшен, когда позади ледяная купель. Виталий, работник гребной базы, сегодня дежурит с самого утра, следит за безопасностью и подбадривает смельчаков. Мужчина заметил, многие ставят для себя личные рекорды. Дольше пробыть в воде, окунуться несколько раз. Но возле купели, конечно, никто не дежурил с секундомером. Здесь дежурили с сачком. Вылавливали льдинки. Вода замерзала за считанные минуты. Окунание в ледяной проруби – это не спортивное соревнование, скорее испытание духа. И каждый, кто на него хотя бы решился, уже победитель. По крайней мере, в глазах нас, тех, кто брал интервью. Заболеть ныряльщики не боялись. Напротив, излучали позитив и были уверены в целебной силе крещенской воды. А как же иначе? Главное – вера. А еще порция горячей наваристой ухи. Угощать тех, кто окунулся в ледяную купель стаканом обжигающей ушицы – многолетняя, вкусная традиция гребной базы.

Тем временем около Свято-Михайловского собора было тоже многолюдно. Сотни верующих пришли к нему наполненные верой, но с пустой тарой – для святой воды. Канистры, бутылки, банки. Установили цистерны. Небольшие очереди – но воды хватало всем. Кстати, говорят, что один раз в год, на Крещение, небеса раздвигаются, у каждого человека появляется возможность говорить с Богом с глазу на глаз, открывая свою душу и прося Всевышнего о самом сокровенном. Думается, что после тяжелого, во всех отношениях, ковидного года, желания многих совпадают.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ