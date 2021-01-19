Три случая обморожения зафиксированы в Гомельской области, два из них в Мозыре

По информации облздрава, в Гомельской области за одни сутки 3 человека получили обморожения. Первый случай зафиксирован 18 января в Мозыре. В приёмный покой больницы с обморожением фаланг пальцев обеих ног обратилась девочка, 2006 г.р. Ребенок госпитализирован. Также около 4 утра уже 19 января в мозырскую больницу также с обморожением пальцев обеих стоп поступила женщина. Ее нашел водитель такси. Обстоятельства обоих случаев выясняются.