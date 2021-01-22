Мозырская городская больница начинает выходить из режима «красной зоны»

Мозырская городская больница постепенно возвращается к обычному режиму работы. Из «красной» зоны в «зеленую» уже переведены три отделения.

От режима «особого» к привычному. В Мозырской городской больнице началось перепрофилирование «красных» зон в «зеленые». С весны прошлого года часть койко-мест отдали под пациентов с коронавирусом. С зараженными и в первую, и во вторую волну пандемии работали врачи разных специальностей – не только терапевты, но и кардиологи, урологи и другие. Теперь они постепенно возвращаются к работе по профилю. В кардиологическом отделении завершается масштабная санитарная обработка. Тщательно дезинфицируется каждый уголок – от кроватей до санузлов. К обычному графику Мозырская городская больница будет возвращаться поэтапно, с оглядкой на прогнозы эпидемиологов: известно, что пик острых респираторных заболеваний традиционно приходится на середину февраля. Сам опасный вирус пока не побежден, а значит маски, средства дезинфекции и социальное дистанцирование, по-прежнему, остаются с нами.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ