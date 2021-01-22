Марьяна Максименко. Жить и надеяться

Марьяне Максименко, за жизнью которой наблюдают сотни мозырян, сегодня исполнилось три года. День рождения девочка с мамой встречают в больнице, где малышка проходит очередной курс химиотерапии.

Маленькая девочка играет с игрушками в «доктора». Казалось бы, ничего необычного, если не знать, что последние полгода для мозырянки Марьяны Максименко и ее мамы Екатерины больничная палата заменила родной дом. В августе прошлого года у малышки заподозрили рак крови. Страшный диагноз подтвердился после обследования, и сейчас Марьяна проходит уже второй курс химиотерапии. За историей этой девочки следят сотни мозырян с горячими неравнодушными сердцами. И сегодня, в день, когда Марьяше исполняется три года, они с мамой передают слова огромной благодарности всем и каждому по отдельности.

День рождения – время, когда загадываются сокровенные желания. И самое главное из них – побороть страшную болезнь, — для Марьяны Максименко сегодня загадает каждый мозырянин! И мы верим, что оно обязательно сбудется!