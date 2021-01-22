Белорусы смогут бесплатно отправить письмо или открытку в любую точку страны 23 января

«Белпочта» анонсировала проведение акции «День ручного письма». Она приурочена ко Дню почерка, отмечаемому 23 января. В этот день все желающие смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать теплые пожелания своим близким, живущим в других уголках страны. В день акции работники предприятия бесплатно доставят их по нужному адресу. В Мозыре принять участие в акции можно 23 января с 16:00 до 17:00 в отделении № 7 Белпочты по адресу ул. Ленинская, 34.