Единый день информирования прошел в Осовецком сельском совете. На встречу с жителями приехала информационная группа во главе с председателем Мозырского районного Совета депутатов Галиной Кудиной.

Информационная встреча в сельском клубе была анонсирована заранее. Информацию о ней вывесили заблаговременно. Однако в зале людей собралось немного. В основном это руководители предприятий и организаций, находящихся на территории Осовецкого сельского Совета. Это самый отдаленный сельский совет в Мозырском районе. Отсюда до райцентра – около 50 километров. Жителей – около тысячи, большинство – люди пенсионного возраста. Вопросы же, которые вынесли на обсуждение, касаются каждого проживающего. В информационной встрече приняли участие представители многих служб, которые работают на территории Совета. Это и Белтелеком, и ДРСЭУ -186, и водоканал, и представитель администрации Центральной городской поликлиники. В первую очередь каждый из них ответил на самые острые вопросы, с которыми жители Осовецкого сельсовета обращались ранее.

Конечно, есть еще и неразрешенные проблемы. Из актуальных – водоснабжение деревни Крушники, где большая часть жителей все еще пользуется колодцами, а также обеспечение сельчан стабильным сотовым и интернет сигналом. В ходе встречи посредством мобильной связи поступил вопрос от жителей деревни Глиница. Они посетовали на то, что рейсовый автобус не всегда доезжает до крайнего остановочного пункта. Вопрос взят на контроль.

Кроме проблем насущных, жителям рассказали о том, как развивается район в целом и о том, какие планы по развитию еще предстоит воплотить.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ