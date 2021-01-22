Нашему маленьком земляку Назару Бобеху срочно нужна помощь. Мальчику требуется дорогостоящее лечение за границей

Знакомьтесь, это Назар Бобех, невероятно сильный, мужественный мальчишка с невероятно грустными глазами. Его историю знают уже тысячи мозырян и не только. К сожалению, история совсем не радостная. Диагноз – нейробластома. Первым признаком тревоги для семьи Назара стала боль в ножке у ребенка, его беспричинный плач и жалобы на боль и усталость. Тонны совсем недетских страданий и часы адской боли всего за пять лет жизни. Мальчик пережил уже очень многое – химиотерапию, трансплантацию костного мозга, забор стволовых клеток. Причем не по одному разу. Тысяча кругов ада. В бесконечные боль и страдания изредка врывалась надежда. Оля знает, она обязана быть сильной, но вспоминая, через что им пришлось пройти, не может сдержать слез. Это немногочисленные фото из семейного архива. Счастливые мама и папа, дочка и сыночек. Сейчас общих фото нет, мама с сыном все время в больнице. Вся семья искренне верит, произойдет чудо, страшный диагноз как страшный сон останется в прошлом, они опять будут снова все вместе. Старшая сестричка Маргарита написала на Новый год письмо Деду Морозу. Главная просьба – чтобы братик поправился. Детские желания просто обязаны сбываться, а по-другому и быть не может. А в роли доброго волшебника может выступить каждый, оказав посильную помощь. Реквизиты вы видите на своих экранах.