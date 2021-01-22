«Основные направления развития семейной политики». Диалоговая площадка

Задача диалоговых площадок – услышать всех, кто настроен конструктивно обсуждать будущее страны, и тем самым подготовить почву для Всебелорусского народного собрания. Одна из них была посвящена теме семейной политики.

Сюжет

Не противостоять, а договариваться – эту формулу взяли за основу проведения диалоговых площадок – возможностью открыто говорить о главном для всех. Диалоговая площадка на тему «Основные направления развития семейной политики» прошла на базе Мозырского управления социальной защиты населения. Социальная поддержка населения, адресная помощь, увеличение рождаемости, демография и семейный капитал. Основные меры поддержки семей с детьми предусмотрены государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Делается много, но есть еще определенные нюансы.

Депутаты, юристы, представители вузов, политических партий, общественных организаций, активная молодежь, многодетные мамы, экспертное сообщество – круг участников позволял говорить о самой сути проблем.

Семейный капитал и социальная поддержка многодетных семей. льготное кредитование и пособия. Поднятых вопросов множество, они будут аккумулированы и в самое ближайшее время и рассмотрены на самом высоком уровне.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ