«Имбирный трейл» по Мозырским ярам. Участниками благотворительного забега в помощь маленькой мозырянке Марьяне Максименко стали почти три десятка атлетов. Приз преодолевшим дистанцию – настоящий рождественский пряник.

Восемь километров по Мозырским ярам пробежали участники благотворительного «Имбирного трейла». Акцию в поддержку тяжело больной мозырянки Марьяны Максименко поддержали профессиональные и начинающие спортсмены из нашего города и соседних Калинковичей. Каждый атлет сделал денежный взнос на лечение онкобольной девочки. И в качестве бонуса получил рождественский имбирный пряник. Сладкие медали, кстати, испекли тоже участники трейла. Таким образом, совместив приятное с полезным, спортсмены перевели на лечение Марьяны 330 рублей. Сделать вклад на посильную сумму может каждый (реквизиты на вашем экране). У мозырянки диагностирован лимфобластный лейкоз в острой стадии. И значит, дорога каждая минута времени. И каждый рубль, собирающийся для лечения за границей. Реквизиты: 4916 9896 0197 5716 до 08/24 (карта Приорбанк).