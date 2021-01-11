«Детским ножкам по сапожкам». Итоги благотворительной акции

Мозырский благотворительный фонд «Объединяя сердца» подвел итоги традиционной зимней акции «Детским ножкам по сапожкам». В этот раз ее адресатами стали воспитанники социальных приютов в Мозыре и Калинковичах.

Мозырский благотворительный фонд «Объединяя сердца» продолжает творить добрые дела. Накануне Нового года волонтеры передали теплые и нужные подарки воспитанникам Мозырского и Калинковичского социально-педагогических центров. Всего адресатами традиционной зимней акции «Детским ножкам по сапожкам» стали 23 ребенка. Качественную обувь по размерам подбирали в магазине «Марко». Его коллектив также помог со сбором вещей для воспитанников соцприютов.

Напоминаем, что помочь фонду можно через:

📍Ящики копилки в магазинах Мозыря и Калинкович.

📍Систему ЕРИП (Расчет): Благотворительность, общественные объединения — Помощь детям, взрослым — Объединяя сердца

📍 USSD-запрос *222*28# (только для абонентов МТС).