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Рубрика: Новости

В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба

11 января 2021, 19:06

В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба. Это предусмотрено постановлением Совмина от 4 января 2021 года. Само изображение герба осталось тем же, однако изменились детали. Так, контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Изменился также цвет материков на земном шаре — они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видно больше Европы. Замена изображения, которое не соответствует эталонным изображениям, осуществляется по мере его использования или прихода в негодность.

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