В преддверии новогодних праздников налоговики проводят ежегодную акцию «Дед мороз, не забудь уплатить налоги!». Прежде чем приступить к выполнению своих волшебных обязанностей, новогодние персонажи обязаны уплатить единый налог. В Мозыре он составляет 95 рублей. Аниматоров-уклонистов будут искать во время проверок. Вычислить их несложно: по объявлениям, которые размещаются для поиска клиентов. Если выяснится, что налог не уплачен, придется возместить его в пятикратном размере.