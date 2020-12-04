Установлена личность мужчины, утонувшего в Припяти

Недалеко от деревни Новики на берегу Припяти 27 ноября рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины. Сотрудники Мозырской спасательной станции ОСВОД незамедлительно выехали на место происшествия. Тело погибшего извлекли из воды и передали его сотрудникам ОВД Мозырского райисполкома. В результате проверки стало известно, утонувший – 61-летний житель улицы Полесской. Из дома он ушел еще 23 сентября, но заявление о розыске никто не подавал. Обстоятельства гибели мозырянина устанавливаются. Проведенная экспертиза алкоголь в крови не выявила. Спасатели сегодня особое внимание уделяют любителям порыбачить. Владельцам лодок, и тем, кто занимается ловлей с берега, напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.