С 4 по 17 декабря на 83 км автодороги М-10 работает мобильный датчик контроля скорости

В период с 4 по 17 декабря текущего года на 83 км автодороги М-10 «Граница РФ–Гомель–Кобрин» будет организована в двух направлениях работа мобильного датчика контроля скорости. На данном участке дороги двигаться необходимо водителям легкового транспорта 90 км/ч, водителям грузового транспорта 70 км/ч.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта к самодисциплине, ответственности и соблюдению Правил дорожного движение