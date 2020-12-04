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Рубрика: Новости

С 4 по 17 декабря на 83 км автодороги М-10 работает мобильный датчик контроля скорости

4 декабря 2020, 20:02

В период с 4 по 17 декабря текущего года на 83 км автодороги М-10 «Граница РФ–Гомель–Кобрин» будет организована в двух направлениях работа мобильного датчика контроля скорости. На данном участке дороги двигаться необходимо водителям легкового транспорта 90 км/ч, водителям грузового транспорта 70 км/ч.
Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта к самодисциплине, ответственности и соблюдению Правил дорожного движение

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