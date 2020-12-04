Изменения Конституции Республики Беларусь – тема, которая вызывает живой отклик граждан Беларуси. Внести свои конструктивные предложения сегодня может каждый. Работа диалоговых площадок ранее показала, что у многих людей есть идеи и мнения, которые они хотели бы выразить. Поэтому был предложен формат общественных приемных. Этой возможностью активно пользуются мозыряне. Два раза в неделю, по вторникам и четвергам должностные лица ведут личный прием граждан и отвечают на их звонки. Член Совета республики Национального Собрания Республики Беларусь, директор совхоз-комбината «Заря» Олег Слинько мнения граждан выслушал в четверг, 3 декабря. Отметил, общественные приемные выполняют гораздо большие задачи, чем планировалось изначально. Работа общественной приёмной из раза в раз наглядно подтверждает – жители Мозырщины искренне переживают за будущее нашей страны и готовы принимать активное участие в политической жизни общества. Так, ранее граждане предлагали закрепить в Конституции право на участие в выборах в законодательные органы власти политических партий и общественных объединений по квоте от их численности, были предложения по изменению «Закона о массовых мероприятиях», а также просьбы о компенсации гражданам банковских сбережений, потерянных в 90-е годы. Активно мозыряне высказывались и об общественно-политической ситуации в стране.

Все предложения, поступившие от граждан, будут переданы для дальнейшего рассмотрения.