В торговом центре «Бобровский» активная молодежь раздавала маски и буклеты

Борьбу с covid19 продолжают вести на разных фронтах: медики сражаются за жизни людей в больницах, предприятия и организации собирают и передают предметы первой необходимости, пользователи соцсетей призывают к социальной ответственности, а волонтеры, тем временем, усиливают профилактические акции. В торговом центре «Бобровский» в минувшие выходные активная молодежь раздавала маски и буклеты.

С 9 ноября ношение масок в общественных местах для мозырян и гостей города стало обязательным. Мониторинг волонтеров показал, посетители торгового центра к мерам безопасности относятся серьезно.

Любую болезнь легче предотвратить, чем потом лечить. Особенно, если речь идет о коронавирусной инфекции. Присоединиться к компании «Стоп, ковид» может и каждый из нас. Просто следя за своим здоровьем и соблюдая профилактические меры.

Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ