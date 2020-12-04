Православные верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня, 4 декабря православные верующие празднуют великий двунадесятый непереходящий праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день православные христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский Храм. Сделали они это, чтобы исполнить свой обет перед Господом — посвятить дочь служению Ему. С этого дня Дева Мария жила при Иерусалимском Храме — до того самого момента, как была обручена праведному Иосифу. У Богородицы любой христианин может попросить защиты и помощи в трудную минуту. Но чаще всего Ей молятся именно женщины – как женской заступнице. Девушки просят у Богородицы помощи:

• для обретения любви и удачного замужества;

• при излечении от болезней (особенно тех, что связаны с бесплодием или женским здоровьем);

• для укрепления сил вести добродетельную жизнь.

В этот день принято сходить в церковь – поставить свечку Пресвятой Богородице и помолиться ей о заступничестве.