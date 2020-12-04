Пациентов Мозырской центральной городской поликлиники с симптомами ОРИ и с повышенной температурой будут принимать на базе противотуберкулезного диспансера

В Мозырском районе регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, было принято решение разделить прием пациентов Мозырской центральной городской поликлиники на два учреждения: непосредственно в поликлинике продолжат оказывать плановую помощь пациентам вне обострения заболевания, экстренную травматолого-хирургическую помощь. Так называемых «острых» больных ждут в межрайонном противотуберкулезном диспансере.

На базе тубдиспансера пациента с признаками острой респираторной инфекции обследуют в полной мере: здесь принимают врачи общей практики, открыт кабинет, где производят забор крови или делают мазок. На первом этаже, специально для амбулаторных больных, функционирует рентген-кабинет. Медики отмечают, сегодня нагрузка на каждого специалиста существенно увеличилась. И настоятельно рекомендуют не забывать о мерах профилактики. Тем временем, предприятия и организации региона продолжают оказывать поддержку медицинскому персоналу. Сегодня представители «Мозырьгаза» передали врачам партию средств индивидуальной защиты, таким образом выразив им благодарность за нелегкий и благородный труд. По-своему поддерживают медиков и их пациентов коммунальные службы и строители. В поликлинике №2 активными темпами идет ремонт помещений на первом этаже.

Острую необходимость в период пандемии приобрело такое понятие, как «социальная ответственность». Меньше заболевших – меньше нагрузка на учреждения здравоохранения. Не так сложно ограничить контакты, надеть маску, вымыть и продезинфицировать руки. Сегодня важны и квалификация врачей, и сама организация помощи. Разделить пациентов по разным амбулаторно-поликлиническим учреждениям – только одна из мер. При необходимости в рамках антиковидной кампании будут находиться новые решения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ