В общественном транспорте больше не будет звуковой рекламы. Соответствующий законопроект поддержали в парламенте

Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам рекламы». После обсуждений парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую коммерческую рекламу в общественном транспорте нужно запретить. Останется только социальная и в видео бегущей сроки с картинками. Также большое обсуждение прошел вопрос применения рекламы на транспортных средствах и отдельно стоящих прицепах, которые не используются для целевого назначения более шести месяцев. Поэтому реклама на таких средствах тоже запрещается законодателями. Еще одна важная новелла — закрепляется норма, которая предусматривает рекламодателям и рекламораспространителям прекратить доставку рекламы в почтовые ящики по первому требованию их владельцев. Контроль за этим предусмотрен Министерством антимонопольного регулирования и торговли.