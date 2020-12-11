Ни проехать, ни пройти. В пятницу Мозырь превратился в один большой каток

Сегодняшнее пятничное утро запомнится и водителям, и пешеходам. Из-за перепадов температуры, а также осадков и дорога, и тротуары превратились в каток.

В четверг на горнолыжном комплексе официально начал работу каток. Погода тоже решила преподнести свой сюрприз в виде осадков и перепада температур. В итоге ранним пятничным утром и дороги, и тротуары покрылись ледяной коркой. Мозырь превратился в один большой каток. Синоптики объясняют это так: теплый воздух пытается вытеснить холод. МЧС в свою очередь объявило оранжевый уровень опасности и разослало СМС с текстом: «Сегодня на дорогах сильная гололедица. Будьте осторожны, берегите себя». Действительно, пешеходы передвигались максимально медленно, ведь один неверный шаг – и травма. Водителям тоже было непросто. Пришлось вспомнить навыки вождения в экстримальных условиях. Небольшая скорость, большая дистанция, плавное торможение. На 10 часов утра 11 декабря ГАИ Мозыря зафиксировала 20 дорожно-транспортных происшествий, к счастью, без пострадавших. И если осторожные автовладельцы могли не рисковать, оставить машины на парковке и воспользоваться общественным транспортом, то водители автобусов и маршрутов так поступить не могут. Это их работа.

В Мозырском коммунальнике рассказали, что посыпальная техника начала работать еще в четверг в 6 вечера. Обрабатывали в первую очередь центральные дороги по которым ходит общественный транспорт. Однако ночью положение обострилось. Машина только посыплет песко-соляную смесь, а уже сразу образовывается ледяной налет, приходилось возвращаться и обрабатывать повторно. Также в коммунальнике отметили, что утром в пятницу на улицы вышли все уборщицы, чтобы вручную посыпать песком тротуары, дворовые территории. К 10 часам утра Мозырь практически адаптировался к таким условиям, и попытался вернулся к привычному ритму жизни. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время расслабляться не стоит ни горожанам, ни работникам жилищно-коммунального хозяйства, ни травматологам, ни сотрудникам госавтоинспекции.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ