Утвержден график работы больниц и поликлиник в новогодние и рождественские праздники

Утвержден график работы сотрудников больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных и других учреждений в декабре 2020 года и в январе 2021-го. Так, 25 декабря, 1 и 7 января учреждения будут работать по графику праздничного дня. 26 декабря, 2, 8 и 9 января — по графику работы в субботний день. Режим выходного дня будет действовать 27 декабря, 3 и 10 января. 16 января в учреждениях полноценный рабочий день.