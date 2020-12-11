Общественные приемные дают возможность каждому быть услышанным. Таким мнением с журналистами телеканала поделился Сергей Адамович Семеницкий, директор Мозырского лицея строителей, депутат Мозырского районного совета депутатов. Именно он в четверг слушал вопросы и предложения мозырян по телефону и в формате личного приема.

Общественные приемные для жителей Мозырщины стали еще одной эффективной платформой для внесения конструктивных инициатив по совершенствованию законодательства. Их предложения, уверены представители районной вертикали власти, лидеры профсоюзов и общественных организаций, которые анализируют и систематизируют обращения, помогут скорректировать механизмы поддержки на местном или более высоком уровнях.

15 декабря 2020 года с 16.00 до 18.00 в кабинете номер 100 мозырского райисполкома прием осуществит депутат Мозырского районного Совета депутатов, директор филиала УО «Гомельское государственное училище олимпийского резерва» Серков Александр Владимирович. Свои предложения по совершенствованию национального законодательства, направлениям социально-экономического развития республики можно оставить как лично, так и по телефону 8 (0236) 32-54-86.