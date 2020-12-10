В музее на Замковой состоялась диалоговая площадка, которую посвятили обсуждению вопросов истории. Великая Отечественная война, ее роль в истории советского народа и истории Беларуси. В качестве экспертов – историки, общественные деятели. В качестве слушателей и собеседников – школьники Мозыря.

Историю Великой Отечественной войны обсудили посредством диалоговой площадки, которая состоялась в музее на Замковой. В качестве экспертов – член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько, директор 15 школы Сергей Троян, кандидат исторических наук, доцент, преподаватель кафедры истории и обществоведческих дисциплин МГПУ Елена Барсук, директор 6 школы, депутат Василий Пархоменко, а также историк, председатель Совета ветеранов Александр Бобр, который выступил и в качестве модератора встречи. В беседе участие приняли также школьники города. Восприятие событий 75-летней давности в последние годы сильно извращается. Тогда как для Беларуси Великая Отечественная была и остается самой героической и самой кровопролитной войной, которая унесла миллионы жизней.

Свое отношение к историческим события 40-х годов высказал и Олег Слинько. По его мнению, важно сохранять историческую память о тех событиях, передавая ее из поколения к поколению. Молодежь активно включилась в дискуссию. Поговорили о тревожной подмене понятий, о том, почему важно не делить победу в войне, как это порой происходит сегодня. Среди выработанных предложений в Конституцию – пункты, касающиеся недопустимости героизации нацизма, а также вопросов сохранения памяти и недопустимости фальсификации истории.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ