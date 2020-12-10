Старт акции «Наши дети»

Депутаты в гости к детям, детям творческим и активным . Председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич и председатель Мозырского совета Галина Кудина посетили Центр детского творчества на Саета. Радушная встреча, каравай, песни, и конечно же, знакомство с творчеством воспитанников и деятельностью педагогов. Напомним, новоселье центр справил в середине сентября. Бывшее здание суда в течение нескольких месяцев находилось в руках строителей. Долгое время ребята занимались в приспособленных помещениях по всему городу. Сейчас на Саета – территория детства. Четыре этажа, множество классов и кабинетов, залов и мастерских. Новое место для творчества появилось у более чем 500 мозырских ребят, их обучают и развивают 60 педагогов. Декоративно-прикладное творчество, музыка, вокал, швейная мастерская и танцевальный класс, клуб юного журналиста и молодежный парламент, здесь собираются знатоки клуба «Что?Где?Когда?». Направлений для творчества и развития множество. Причем в процесс вовлекаются не только дети, но и родители. А еще центр с удовольствием посещают местные жители. Директор центра Оксана Козаченко рассказала, в комфортных условиях таланты развивать и проще, и приятней. Кстати, до Нового года – пару недель, а в центре, как говориться, уже витает праздник. Новогоднее настроение поддержали и депутаты.