9 декабря в результате ДТП серьезно пострадали двое детей

Нерегулируемый пешеходный переход по улице Гагарина. Именно здесь вчера, 9 декабря, около 6 вечера произошло дорожно-транспортное происшествие. 79-водитель автомобиля «Сеат» сбил двух детей, 7 и 14 лет. Старший брат забрал из школы сестру, они возвращались домой. Дорогу переходили в установленном для этого месте, практически уже перешли, однако, внезапно оказались под колесами машины. Дети получили серьезные травмы. Сейчас они в больнице. По словам водителя, он не заметил брата и сестру. На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 317 Уголовного Кодекса «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения». Санкции статьи предусматривают минимальное наказание – это исправработы, максимальное – лишение свободы. За 11 месяцев текущего года на территории Гомельской области с участием детей произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, 57 несовершеннолетних ранены и 3 – погибли. В большинстве случаев дорожные происшествия происходят из-за несоблюдения водителями транспортных средств требований ПДД в части предоставления преимущества детям-пешеходам на пешеходных переходах или несоблюдения скоростного режима.