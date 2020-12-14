В Мозыре пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников милиции и угодил в аварию, двое пострадавших

Ранним утром 13 декабря на площади Ленина из ночного клуба вышли двое нетрезвых посетителей и сели в «Пежо». Все это происходило на глазах таксистов, которые попытались их остановить. Однако водитель захлопнул дверь и поехал. Очевидцы набрали номер милиции. Мимо проезжал наряд Департамента охраны. Требование об остановке водитель проигнорировал. Вместе с экипажем ГАИ началось преследование, которое завершилось на площади Примостовая. 35-летний мозырянин потерял контроль над машиной, врезался в бордюрный камень, а после в бетонный парапет. Он получил серьезные травмы. 32-летний пассажир – ушибы, чтобы его дезблокировать потребовалась помощь спасателей.