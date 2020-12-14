Очередную коммерческую партию товара на 23 тысячи долларов США выявили гомельские таможенники в кабине водителя большегруза

Незаконное перемещение через белорусско-украинскую границу коммерческой партии незадекларированных косметических средств пресекли сотрудники Гомельской таможни в пункте пропуска «Новая Гута». Водитель грузового автомобиля MAN, 49-летний гражданин Украины, при пересечении границы заявил, что не перемещает подлежащие декларированию товары. Однако при таможенном досмотре грузовика в кабине водителя гомельские таможенники обнаружили более одной тысячи кремов, бальзамов и гелей. Стоимость незадекларированной косметики составила 23 тысячи долларов США. Перемещая незаконным образом коммерческую партию товара, водитель намеревался сэкономить на таможенных платежах более 16 тысяч белорусских рублей. Гражданин Украины подвергнут административному взысканию в виде штрафа, товар возвращен на сопредельную сторону.