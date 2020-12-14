В Гомеле преступники разули автомобиль «Ауди». Оказалось, это сделали мозыряне

Гомельский автовладелец был очень удивлен, когда увидел, что его «Ауди», припаркованная на стоянке, буквально лежит на асфальте. Ночью неизвестные сняли все четыре колеса вместе с дисками. Сообщение поступило в милицию. Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали, как в пять утра двое неизвестных мужчин подъехали на стоянку возле дома. Действовали профессионально, на съем колес ушло менее 15 минут. Погрузили украденное в легковой автомобиль и скрылись. Гомельские оперативники вместе с мозырскими коллегами установили личности и по месту жительства задержали водителя, 32-летнего мозырянина. В салоне его машины находились и похищенные колёса. Личность напарника также известна. Ведется его розыск. Оба ранее судимы за кражи.