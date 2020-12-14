В Беларуси пройдет благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»

Тепло и человеческую заботу каждому ребенку из интернатных учреждений в Новый год постарается подарить «Клуб волонтеров Беларуси». Сотни писем с пожеланиями от детей-сирот разместят на сайте проекта kv-belarus.online. Любой неравнодушный человек сможет выбрать из перечня подарок, приобрести его для ребенка и передать волонтерам. Они развезут собранные подарки детям. По итогам акции организаторы обещают опубликовать фотоотчет. К слову, подобные акции уже не первый год проходят в нашей стране. Организовывают их различные группы волонтеров.