В Австрии задержали четверых жителей Гомельщины, которые похищали мототехнику

Под Веной сотрудники криминальной полиции Австрии с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, которые воровали мототехнику. Все участники криминального квартета – жители Гомельской области, один из них мозырянин. Действовали четко, по заранее спланированной схеме, каждому отводились свои роли и функции. Передвигались на микроавтобусе, запуская вперед для разведки и сопровождения легковой автомобиль. Криминальные похождения были пресечены, когда они, украв мотоцикл «Хонда», направились в сторону границы с Чехией. Молодые люди взяты под стражу, сейчас проверяется информация об их причастности к другим подобным хищениям.